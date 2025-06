Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Dienstagvormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 24,82 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 24,82 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,94 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 451.987 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 25,65 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 3,22 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 12,27 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,57 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,25 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 29.04.2025 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es stand ein EPS von 1,01 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,15 Prozent zurück. Hier wurden 16,37 Mrd. EUR gegenüber 17,26 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 3,47 EUR im Jahr 2027 aus.

