Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag nahezu unbewegt

So bewegt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 15,39 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Deutsche Bank-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 15,39 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 15,52 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 15,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,49 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.191.056 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.07.2023 bei 9,26 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 66,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2023 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,666 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,11 EUR.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,56 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,26 Mrd. EUR – ein Plus von 23,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 13,97 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Deutsche Bank am 24.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 23.07.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,24 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

