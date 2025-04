Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Kursplus

So bewegt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 19,44 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 19,63 EUR. Bei 19,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 273.668 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 23,54 EUR. 21,09 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,27 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,680 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,72 EUR.

Am 30.01.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,65 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,60 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Deutsche Bank am 29.04.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Deutsche Bank.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,81 EUR je Aktie aus.

