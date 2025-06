Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 24,21 EUR nach.

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 24,21 EUR abwärts. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,16 EUR nach. Bei 24,33 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.192.097 Deutsche Bank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,65 EUR) erklomm das Papier am 21.05.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,95 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,27 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,25 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,63 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 16,37 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,85 EUR je Aktie aus.

