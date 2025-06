Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Vormittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,4 Prozent auf 23,80 EUR nach.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 23,80 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 23,71 EUR. Bei 23,83 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 601.561 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 7,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 12,27 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 94,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,25 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 29.04.2025 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,01 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 16,37 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 17,26 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,85 EUR je Aktie aus.

