Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank fällt am Freitagmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 23,83 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 23,83 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 23,68 EUR. Bei 23,83 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.864.573 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 25,65 EUR markierte der Titel am 21.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,62 Prozent hinzugewinnen. Bei 12,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 94,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,25 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 29.04.2025 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 16,37 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 17,26 Mrd. EUR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

