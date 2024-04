Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank fällt am Freitagvormittag

Deutsche Bank im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 14,74 EUR abwärts.

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 14,74 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 14,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,73 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 257.983 Deutsche Bank-Aktien.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 15,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 2,11 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2023 bei 8,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 65,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,656 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,29 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 01.02.2024. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,92 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.684,00 EUR – ein Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 6.315,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Deutsche Bank dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.04.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,14 EUR je Aktie.

