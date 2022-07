Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 26.07.2022 09:22:00 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 8,27 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 8,27 EUR. Bei 8,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 392.970 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 14,64 EUR. Mit einem Zuwachs von 43,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,53 EUR am 15.07.2022. Abschläge von 9,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 13,15 EUR.

Am 27.04.2022 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.328,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 7.222,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Deutsche Bank am 27.07.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 25.10.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com