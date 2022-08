Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag höher

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 8,42 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 8,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,39 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 99.418 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 42,48 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,53 EUR am 15.07.2022. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 11,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 13,17 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 27.07.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,20 EUR je Aktie vermeldet. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.650,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.214,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 26.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 25.10.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2021 1,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DWS-Aktie fester: Deutsche Bank-Tochter DWS baut Geschäft in Südkorea aus

BofA-Aktie, Barclays-Aktie, Deutsche Bank-Aktie & Co: Banken einigen sich auf Geldbuße wegen WhatsApp-Nutzung

Sechs Monate nach Start des Ukraine-Kriegs: Russland öffnet Anleihemarkt für ausländische Investoren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com