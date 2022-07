Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochmittag mit Verlusten

Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 27.07.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 7,93 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 7,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.703.511 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 45,85 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 15.07.2022 Kursverluste bis auf 7,53 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,32 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 13,15 EUR.

Am 27.04.2022 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,47 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.328,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.222,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.10.2022 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 25.10.2023.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,21 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

