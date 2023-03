Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagnachmittag höher

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 9,35 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 9,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.891.925 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2023 markierte das Papier bei 12,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 24,40 Prozent wieder erreichen. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,09 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 02.02.2023 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.315,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 27.04.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

