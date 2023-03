Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 9,33 EUR zu. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 9,33 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 9,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 527.232 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 24,57 Prozent wieder erreichen. Bei 7,25 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,09 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 02.02.2023 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.315,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.000,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.04.2023 terminiert. Schätzungsweise am 25.04.2024 dürfte Deutsche Bank die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,96 EUR je Aktie.

