Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit Kurseinbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Das Papier von Deutsche Börse befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 248,00 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Deutsche Börse-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 248,00 EUR abwärts. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 247,70 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 251,50 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 95.579 Stück gehandelt.
Bei 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Am 20.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 200,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 23,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,24 EUR, nach 4,00 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 271,63 EUR.
Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umgesetzt.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,13 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie
DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor 3 Jahren verdient
DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr eingefahren
Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
Analysen zu Deutsche Börse AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|25.07.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|25.07.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|25.07.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|07.05.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|25.07.2025
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.2025
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2020
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.2020
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.2020
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.2019
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2019
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen