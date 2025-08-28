Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Das Papier von Deutsche Börse befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 248,00 EUR ab.

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 248,00 EUR abwärts. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 247,70 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 251,50 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 95.579 Stück gehandelt.

Bei 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Am 20.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 200,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 23,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,24 EUR, nach 4,00 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 271,63 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,13 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

