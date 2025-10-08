Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochnachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 228,20 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 228,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 229,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 226,70 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 95.325 Stück gehandelt.

Am 05.05.2025 markierte das Papier bei 294,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,97 Prozent. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 206,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,73 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,22 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 4,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 268,88 EUR.

Am 17.02.2020 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 855,30 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 855,30 Mio. EUR.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 11,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

