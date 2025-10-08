Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Deutsche Börse-Kurs

Die Aktie von Deutsche Börse zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Deutsche Börse-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 226,20 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Börse-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 226,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Börse-Aktie sogar auf 227,20 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 226,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 226,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.217 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. 30,11 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 206,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,22 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Börse 4,00 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 269,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 EUR, nach 1,16 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,11 EUR fest.

