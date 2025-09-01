DAX23.798 -1,0%ESt505.339 -0,5%Top 10 Crypto15,53 +1,8%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.623 +1,6%Euro1,1641 -0,6%Öl68,75 +0,9%Gold3.478 ±0,0%
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag mit KursVerlusten

02.09.25 09:25 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 248,00 EUR.

Der Deutsche Börse-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 248,00 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 248,00 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 248,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.115 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 294,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 15,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 200,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,03 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Deutsche Börse-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,24 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 271,63 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Am 17.02.2020 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,13 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

