Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag im Minusbereich

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 243,80 EUR.

Der Deutsche Börse-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 243,80 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 242,50 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 244,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 39.282 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,71 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 200,80 EUR am 20.09.2024. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 17,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,24 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 271,63 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 855,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 11,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

