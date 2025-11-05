Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochvormittag nahezu unverändert

Deutsche Börse im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 218,70 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 218,70 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die Deutsche Börse-Aktie bis auf 219,20 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 218,60 EUR ab. Bei 219,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.791 Deutsche Börse-Aktien.

Am 05.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 294,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.11.2024 bei 206,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 5,81 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,21 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 262,57 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Am 17.02.2020 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,12 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

