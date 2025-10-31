DAX24.029 -0,4%Est505.684 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,05 +0,4%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.974 +1,6%Euro1,1573 ±0,0%Öl64,80 +0,1%Gold4.007 -0,8%
DAX tiefer -- Asiens Börsen schließen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Börse-Aktie mit Neutral
Wenige Impulse nach ereignisreicher Woche: Zum Wochenschluss verbucht der DAX Abgaben
Aktie unter der Lupe

Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Börse-Aktie mit Neutral

31.10.25 11:43 Uhr
Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Börse-Aktie mit Neutral | finanzen.net

Goldman Sachs Group Inc. hat eine ausführliche Analyse der Deutsche Börse-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
220,00 EUR -1,10 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 259 auf 258 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Donnerstagnachmittag an den jüngsten Quartalsbericht der Eschborner sowie Kommentare des Managements im Anschluss an. Auch jüngste Marktdaten habe er berücksichtigt.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Börse-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 11:27 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 219,10 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 17,75 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 27.909 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 büßte die Aktie um 0,1 Prozent ein.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
11:41Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
28.10.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
28.10.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
28.10.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
28.10.2025Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
08.10.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11:41Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
28.10.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
28.10.2025Deutsche Börse NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

