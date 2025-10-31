Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Börse-Aktie mit Neutral

Aktie unter der Lupe

Goldman Sachs Group Inc. hat eine ausführliche Analyse der Deutsche Börse-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 259 auf 258 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Donnerstagnachmittag an den jüngsten Quartalsbericht der Eschborner sowie Kommentare des Managements im Anschluss an. Auch jüngste Marktdaten habe er berücksichtigt.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Börse-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 11:27 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 219,10 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 17,75 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 27.909 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 büßte die Aktie um 0,1 Prozent ein.

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:33 / GMT

