ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Deutsche Börse auf 'Neutral'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" belassen. Die Volumina im Aktienhandel an Europas Börsen seien im Oktober stark gewesen, schrieb Enrico Bolzoni am Montagabend nach seiner Auswertung. Die Derivatemärkte hätten indes etwas enttäuscht. Er erinnerte daran, dass die Deutsche Börse und die London Stock Exchange bereits Quartalszahlen vorgelegt haben. Am 6. November folge die Euronext./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 19:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:15 / GMT
Analysen zu Deutsche Börse AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|28.10.2025
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
