Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX im Minus -- US-Börsen leichter -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- D-Wave, Humanoid Global, DroneShield, FMC, Uber, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Hims & Hers: Novo-Deal rückt näher
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Nachmittag schwächer

04.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Das Papier von Deutsche Börse gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 218,20 EUR abwärts.

Um 15:51 Uhr fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 218,20 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 216,70 EUR. Bei 217,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 102.569 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 05.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR an. 34,88 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 206,00 EUR am 13.11.2024. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 5,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,21 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 262,57 EUR.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 855,30 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 855,30 Mio. EUR.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 11,12 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen