DAX24.164 +0,9%Est505.692 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -1,2%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.041 -3,0%Euro1,1514 -0,2%Öl64,74 -0,5%Gold3.998 -0,1%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- Chinas Börsen letztlich im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Apple, Lufthansa im Fokus
So bewegt sich Deutsche Börse

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagvormittag mit KursVerlusten

03.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 219,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
219,70 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr rutschte die Deutsche Börse-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 219,00 EUR ab. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 218,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 218,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 5.747 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 294,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.05.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 34,38 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2024 (206,00 EUR). Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 6,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Börse-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,21 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 260,50 EUR an.

Am 17.02.2020 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Börse

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
28.10.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
28.10.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
28.10.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
28.10.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
28.10.2025Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
08.10.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
31.10.2025Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
28.10.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
28.10.2025Deutsche Börse NeutralUBS AG
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

