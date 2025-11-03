Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagvormittag mit KursVerlusten

So bewegt sich Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 219,00 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Deutsche Börse-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 219,00 EUR ab. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 218,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 218,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 5.747 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 294,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.05.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 34,38 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2024 (206,00 EUR). Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 6,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Börse-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,21 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 260,50 EUR an.

Am 17.02.2020 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

