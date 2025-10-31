Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verteuert sich am Vormittag

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 220,80 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 221,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 221,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.784 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,29 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 206,00 EUR am 13.11.2024. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 6,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,21 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 4,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 260,00 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 11,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

