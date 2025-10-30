Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 218,90 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 218,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 217,60 EUR. Bei 220,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 143.323 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 294,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 25,62 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.11.2024 bei 206,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 5,89 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,21 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Börse-Aktionäre 4,00 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 260,00 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Deutsche Börse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,16 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Börse im vergangenen Quartal 855,30 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umsetzen können.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,11 EUR je Aktie.

