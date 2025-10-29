Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochnachmittag billiger
Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 222,00 EUR ab.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 222,00 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 221,40 EUR. Mit einem Wert von 221,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 104.379 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.
Bei 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 24,57 Prozent niedriger. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 206,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 4,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,21 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 260,00 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Es stand ein EPS von 1,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 11,09 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
Analysen zu Deutsche Börse AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|28.10.2025
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2025
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|28.10.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2025
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08.10.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.2025
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|28.10.2025
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|27.10.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2020
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.2020
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.2020
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.2019
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2019
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
