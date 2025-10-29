DAX24.280 ±0,0%Est505.733 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 +2,6%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.072 +0,1%Euro1,1642 -0,1%Öl64,63 +0,3%Gold4.024 +2,1%
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, Redcare, adidas, RWE, Stellantis im Fokus
Blick auf Aktienkurs

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochmittag mit kaum veränderter Tendenz

29.10.25 12:04 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochmittag mit kaum veränderter Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 223,20 EUR.

Deutsche Börse AG
223,30 EUR 0,50 EUR 0,22%
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Deutsche Börse-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 223,20 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 224,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 221,80 EUR nach. Mit einem Wert von 221,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 45.979 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 05.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 31,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 206,00 EUR am 13.11.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 8,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,21 EUR, nach 4,00 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 260,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,16 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 11,09 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

