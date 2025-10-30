DAX24.103 -0,1%Est505.692 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.815 ±-0,0%Euro1,1622 +0,2%Öl64,58 -0,5%Gold4.003 +1,5%
Vor EZB-Entscheid: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft schlägt Erwartungen -- Alphabet verdient mehr -- Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Pyramid: Trendwende in vollem Gange
Notierung im Blick

Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Vormittag ins Minus

30.10.25 09:22 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Vormittag ins Minus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 219,80 EUR.

Deutsche Börse AG
Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 219,80 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 219,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 220,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.506 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Bei 294,30 EUR markierte der Titel am 05.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 25,31 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 206,00 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 6,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Deutsche Börse seine Aktionäre 2024 mit 4,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,21 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 260,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 11,11 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Deutsche Börse-Analyse: DZ BANK verleiht Deutsche Börse-Aktie Kaufen in jüngster Analyse

Deutsche Börse-Aktie dennoch in Rot: Geringeres Wachstum im dritten Quartal

Aktienempfehlung: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Deutsche Börse-Aktie

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
28.10.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
28.10.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
28.10.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
28.10.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
28.10.2025Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
08.10.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
28.10.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
28.10.2025Deutsche Börse NeutralUBS AG
27.10.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

