Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse fällt am Donnerstagmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 218,50 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 218,50 EUR. Bei 217,60 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 220,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 69.417 Aktien.

Am 05.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 294,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 34,69 Prozent zulegen. Am 13.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 206,00 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 5,72 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,21 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 260,00 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 EUR, nach 1,16 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,11 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

