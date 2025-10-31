Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Das Papier von Deutsche Börse gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 219,30 EUR abwärts.

Um 11:45 Uhr ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 219,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Börse-Aktie ging bis auf 218,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 221,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 30.759 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 25,48 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 206,00 EUR am 13.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,06 Prozent.

Nach 4,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,21 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 260,50 EUR.

Am 17.02.2020 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

