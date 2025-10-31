DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,4%Nas23.653 +0,3%Bitcoin94.675 +1,2%Euro1,1525 -0,4%Öl65,04 +0,5%Gold3.988 -1,3%
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

31.10.25 16:08 Uhr

31.10.25 16:08 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 219,30 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
219,90 EUR -1,20 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 219,30 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 218,10 EUR nach. Bei 221,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 72.554 Stück.

Bei einem Wert von 294,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2025). 34,20 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 206,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,21 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 260,50 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
11:41Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
28.10.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
28.10.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
