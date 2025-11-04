Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Deutsche Börse-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 217,10 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 217,10 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 216,70 EUR ein. Bei 217,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 47.226 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 294,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 26,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2024 (206,00 EUR). Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 5,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,21 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 262,57 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Das EPS lag bei 1,16 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 855,30 Mio. EUR gegenüber 855,30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 11,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

