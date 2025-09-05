DAX23.740 +0,6%ESt505.339 +0,4%Top 10 Crypto15,58 -1,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.403 +0,5%Euro1,1723 ±0,0%Öl66,65 +1,5%Gold3.613 +0,7%
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verteidigt Stellung am Montagvormittag

08.09.25 09:24 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verteidigt Stellung am Montagvormittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Mit einem Wert von 245,90 EUR bewegte sich die Deutsche Börse-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
247,00 EUR 0,40 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 09:05 Uhr bei der Deutsche Börse-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 245,90 EUR. Bei 246,60 EUR erreichte die Deutsche Börse-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 245,90 EUR. Mit einem Wert von 246,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.310 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. Gewinne von 19,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 200,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 22,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,24 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 271,63 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 EUR, nach 1,16 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 855,30 Mio. EUR gelegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 11,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
21.08.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
29.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
