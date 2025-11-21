DAX23.145 -0,6%Est505.514 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,17 -7,9%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.402 -5,0%Euro1,1514 -0,1%Öl62,44 -1,2%Gold4.033 -1,1%
Fokus auf Aktienkurs

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag freundlich

21.11.25 12:04 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag freundlich

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 214,40 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 214,40 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Börse-Aktie bis auf 214,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 210,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 108.516 Deutsche Börse-Aktien.

Am 05.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,27 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 201,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 6,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Deutsche Börse seine Aktionäre 2024 mit 4,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,21 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 261,57 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,14 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
28.10.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
28.10.2025Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
08.10.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

