Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Börse.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Deutsche Börse-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 210,10 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 211,00 EUR zu. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 208,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 210,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 66.957 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 294,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,08 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 201,90 EUR am 18.11.2025. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 3,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Börse-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,21 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 261,57 EUR an.

Am 17.02.2020 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 11,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

