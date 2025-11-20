DAX23.468 +1,3%Est505.615 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.115 +2,4%Bitcoin78.675 -0,7%Euro1,1531 -0,1%Öl64,19 +0,8%Gold4.096 +0,4%
Aktienentwicklung

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse fällt am Donnerstagnachmittag

20.11.25 16:08 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse fällt am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 208,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
209,00 EUR -1,20 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 208,60 EUR ab. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 208,60 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 210,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 120.853 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 294,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 29,12 Prozent niedriger. Bei 201,90 EUR fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,21 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,21 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 261,57 EUR.

Am 17.02.2020 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 855,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 11,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

