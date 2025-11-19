Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Blick auf Deutsche Börse-Kurs

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 208,60 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 208,60 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 208,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 209,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.656 Deutsche Börse-Aktien.

Bei 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 41,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (201,90 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,21 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Börse 4,00 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 261,57 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie verdient. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

