Aktienkurs aktuell

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse reagiert am Mittwochmittag positiv

19.11.25 12:04 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse reagiert am Mittwochmittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 211,20 EUR.

Deutsche Börse AG
211,30 EUR 1,40 EUR 0,67%
Um 11:48 Uhr wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 211,20 EUR nach oben. Bei 211,50 EUR erreichte die Deutsche Börse-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 209,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 144.641 Stück.

Bei einem Wert von 294,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,35 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 201,90 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 4,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Deutsche Börse-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,21 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 261,57 EUR an.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 EUR, nach 1,16 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 855,30 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 855,30 Mio. EUR.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,14 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
28.10.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
28.10.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
28.10.2025Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
08.10.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
12.11.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

