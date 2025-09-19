Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse fällt am Mittag

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 225,40 EUR.

Der Deutsche Börse-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 225,40 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 224,90 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 226,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 44.974 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 294,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2025). Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 30,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 205,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 9,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Börse-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,24 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 271,63 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Am 17.02.2020 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,12 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

