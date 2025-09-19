Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagvormittag stabil

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Deutsche Börse-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 226,70 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 226,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 227,00 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 226,10 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 226,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.200 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 294,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 29,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 21.09.2024 auf bis zu 205,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 9,44 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Börse-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,24 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 271,63 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das EPS belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,12 EUR je Aktie belaufen.

