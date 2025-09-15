Stühlerücken

Bei der Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US, kommt es zu einem Führungswechsel.

Der bisher für das operative Geschäft zuständige Srini Gopalan soll zum 1. November auf Konzernchef Mike Sievert folgen, teilte das Unternehmen am Montag in Bellevue mit. Sievert übernehme den neu geschaffenen Posten als Vize-Verwaltungsratsvorsitzender, hieß es.

Gopalan ist seit März Vorstand bei T-Mobile US, zuvor führte er das Deutschlandgeschäft der Telekom. Sievert ist seit April 2020 Chef des US-Konzerns. Seit Juni hatte es Spekulationen gegeben, dass Sievert sein Amt aufgeben wolle.

Die Aktie von T-Mobile US verliert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,91 Prozent auf 236,00 US-Dollar.

/nas/jha/

BELLEVUE (dpa-AFX)