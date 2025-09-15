DAX23.520 -0,5%ESt505.445 -0,3%Top 10 Crypto15,52 -3,0%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.607 -2,7%Euro1,1783 +0,3%Öl66,13 -0,8%Gold3.715 +0,8%
Stühlerücken

T-Mobile US-Aktie fällt: Wechsel an der Unternehmensspitze

22.09.25 13:44 Uhr
NASDAQ-Wert T-Mobile US-Aktie fällt: Überraschender Führungswechsel bei Telekom-Tochter | finanzen.net

Bei der Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US, kommt es zu einem Führungswechsel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
28,58 EUR -0,48 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
T-Mobile US
200,65 EUR -1,35 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der bisher für das operative Geschäft zuständige Srini Gopalan soll zum 1. November auf Konzernchef Mike Sievert folgen, teilte das Unternehmen am Montag in Bellevue mit. Sievert übernehme den neu geschaffenen Posten als Vize-Verwaltungsratsvorsitzender, hieß es.

Wer­bung

Gopalan ist seit März Vorstand bei T-Mobile US, zuvor führte er das Deutschlandgeschäft der Telekom. Sievert ist seit April 2020 Chef des US-Konzerns. Seit Juni hatte es Spekulationen gegeben, dass Sievert sein Amt aufgeben wolle.

Die Aktie von T-Mobile US verliert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,91 Prozent auf 236,00 US-Dollar.

/nas/jha/

BELLEVUE (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: T-Mobile US und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

