Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 28,67 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 28,67 EUR ab. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,65 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,91 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.499.501 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 25,25 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.09.2024 bei 25,99 EUR. Abschläge von 9,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 40,11 EUR.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,54 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,67 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 28,39 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Aktie aus.

