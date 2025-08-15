DAX 24.184 -0,4%ESt50 5.402 -0,8%Top 10 Crypto 15,62 -1,5%Dow 45.282 -0,8%Nas 21.449 -0,2%Bitcoin 94.782 -0,1%Euro 1,1651 +0,3%Öl 67,75 -1,4%Gold 3.377 +0,3%
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Gold, Wolfspeed, Mercedes-Benz, Nissan, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Siemens-Aktie tiefer: Siemens automatisiert vierte Metrolinie in Paris Siemens-Aktie tiefer: Siemens automatisiert vierte Metrolinie in Paris
Danone-Aktie tiefer: Danone will effizienter werden - Ab 2026 nur noch in drei Regionen tätig Danone-Aktie tiefer: Danone will effizienter werden - Ab 2026 nur noch in drei Regionen tätig
Deutsche Telekom Aktie

Marktkap. 151,47 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750

ISIN DE0005557508

DZ BANK

Deutsche Telekom Kaufen

13:51 Uhr
Deutsche Telekom Kaufen
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
31,91 EUR 0,51 EUR 1,62%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom beim fairen Aktienwert von 38 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Marktführer im deutschen Mobilfunkmarkt schlage sich aufgrund der starken Wettbewerbspositionierung und Marke auch in dem aktuell herausfordernden Umfeld gut, schrieb Karsten Oblinger am Dienstag. Haupttreiber für die Aktie bleibe die "Wachstumslokomotive T-Mobile US"./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 09:13 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 12:49 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Deutsche Telekom Kaufen

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
31,91 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
31,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Karsten Oblinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

13:51 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
12.08.25 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
11.08.25 Deutsche Telekom Buy UBS AG
08.08.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

