Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 151,47 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom beim fairen Aktienwert von 38 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Marktführer im deutschen Mobilfunkmarkt schlage sich aufgrund der starken Wettbewerbspositionierung und Marke auch in dem aktuell herausfordernden Umfeld gut, schrieb Karsten Oblinger am Dienstag. Haupttreiber für die Aktie bleibe die "Wachstumslokomotive T-Mobile US"./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 09:13 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 12:49 / MESZ
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Kaufen
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
31,91 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
31,91 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Karsten Oblinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|13:51
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|12.08.25
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|11.08.25
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
