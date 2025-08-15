DZ BANK

Deutsche Telekom Kaufen

13:51 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom beim fairen Aktienwert von 38 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Marktführer im deutschen Mobilfunkmarkt schlage sich aufgrund der starken Wettbewerbspositionierung und Marke auch in dem aktuell herausfordernden Umfeld gut, schrieb Karsten Oblinger am Dienstag. Haupttreiber für die Aktie bleibe die "Wachstumslokomotive T-Mobile US"./ag/ajx

