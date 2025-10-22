DAX 24.111 -0,2%ESt50 5.653 +0,3%MSCI World 4.321 +0,0%Top 10 Crypto 15,02 +0,7%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.320 +1,7%Euro 1,1597 -0,2%Öl 64,81 +0,7%Gold 4.104 +0,3%
SAFRAN Aktie

310,20 EUR +7,00 EUR +2,31 %
STU
309,50 EUR +2,10 EUR +0,68 %
GVIE
Marktkap. 129,14 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,37%
WKN 924781

ISIN FR0000073272

Symbol SAFRF

RBC Capital Markets

SAFRAN Outperform

08:11 Uhr
SAFRAN Outperform
SAFRAN S.A.
310,20 EUR 7,00 EUR 2,31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Safran auf "Outperform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Die jüngst veröffentlichten, starken Quartalszahlen von GE Aerospace ließen klar positive Rückschlüsse auf das Triebwerksgeschäft von Safran zu, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er passte seine Schätzungen für Safran vor den Zahlen der Franzosen im weiteren Wochenverlauf noch nicht an, sieht aber ein klares Aufwärtspotenzial für die Konsensprognosen./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 14:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 14:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN Outperform

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
309,50 €		 Abst. Kursziel*:
9,85%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
310,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,61%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
330,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

08:11 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
20.10.25 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.25 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
10.10.25 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.25 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

