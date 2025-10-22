SAFRAN Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Safran auf "Outperform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Die jüngst veröffentlichten, starken Quartalszahlen von GE Aerospace ließen klar positive Rückschlüsse auf das Triebwerksgeschäft von Safran zu, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er passte seine Schätzungen für Safran vor den Zahlen der Franzosen im weiteren Wochenverlauf noch nicht an, sieht aber ein klares Aufwärtspotenzial für die Konsensprognosen./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 14:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 14:45 / EDT
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
309,50 €
|Abst. Kursziel*:
9,85%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
310,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,61%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
330,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
