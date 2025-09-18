DAX23.619 -0,2%ESt505.456 ±-0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.086 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,87 -1,0%Gold3.656 +0,3%
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom reagiert am Mittag positiv

19.09.25 12:06 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom reagiert am Mittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
29,22 EUR 0,01 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 29,32 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,42 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,19 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.041.802 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 22,48 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.09.2024 bei 25,62 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 12,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,900 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 40,11 EUR.

Am 07.08.2025 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,98 Prozent auf 28,67 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
12.09.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
04.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
12.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
11.08.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
