Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 28,77 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 28,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,73 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.347.168 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,82 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2024 bei 26,14 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,11 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 07.08.2025 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,54 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,39 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28,67 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

