Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagvormittag im Minusbereich

26.09.25 09:27 Uhr

26.09.25 09:27 Uhr
Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 28,55 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
28,73 EUR 0,03 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 28,55 EUR ab. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,51 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,73 EUR. Bisher wurden heute 137.846 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Bei 35,91 EUR markierte der Titel am 03.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 25,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 26,14 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 8,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,11 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 28,67 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 10 Jahren eingefahren

Deutsche Telekom-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

T-Mobile US-Aktie stabil: Wechsel an der Unternehmensspitze

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
23.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
12.09.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
04.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
