Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteidigt Stellung am Donnerstagmittag

Die Aktie von Deutsche Telekom hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 28,54 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Telekom-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 28,54 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 28,75 EUR zu. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,34 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 28,50 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 1.111.134 Aktien.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 20,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 26,14 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 8,41 Prozent wieder erreichen.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,11 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,54 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,39 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28,67 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,95 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

