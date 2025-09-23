Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochmittag im Plus

Deutsche Telekom im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 28,64 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 28,64 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,80 EUR. Bei 28,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.289.103 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 35,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 25,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 26,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2024). Mit einem Kursverlust von 8,80 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2024 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,11 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,67 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 28,39 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Deutsche Telekom.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,95 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

