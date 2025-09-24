DAX23.555 -0,5%ESt505.448 -0,3%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.051 -0,2%Nas22.402 -0,4%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1671 -0,6%Öl68,69 -0,6%Gold3.734 -0,1%
So entwickelt sich Deutsche Telekom

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom schiebt sich am Nachmittag vor

25.09.25 16:11 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 28,79 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
28,70 EUR 0,03 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 28,79 EUR zu. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 28,81 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.116.140 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 19,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,14 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 10,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,900 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,11 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,54 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28,67 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 28,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 präsentieren. Deutsche Telekom dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 1,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Bildquellen: Deutsche Telekom

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
23.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
12.09.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
04.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
