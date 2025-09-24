Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom schiebt sich am Nachmittag vor

So entwickelt sich Deutsche Telekom

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 28,79 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 28,79 EUR zu. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 28,81 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.116.140 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 19,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,14 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 10,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,900 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,11 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,54 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28,67 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 28,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 präsentieren. Deutsche Telekom dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 1,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

