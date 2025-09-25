Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Mittag seitwärts

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Mit einem Wert von 28,64 EUR bewegte sich die Deutsche Telekom-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 28,64 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 28,75 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 28,51 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,73 EUR. Bisher wurden via XETRA 614.439 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Bei 26,14 EUR fiel das Papier am 04.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,73 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 40,11 EUR aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,39 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28,67 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

